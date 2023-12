DJ EUA: Inventários grossistas voltam a cair em outubro

(DJ Bolsa)-- Os inventários grossistas dos EUA recuaram em outubro, continuando uma tendência descendente que se verifica desde o início do ano, depois de uma estabilização no mês anterior.

Os inventários grossistas de mercadorias desceram 0,4% no final de outubro face ao período homólogo, de acordo com números ajustados divulgados pelo Departamento do Comércio dos EUA esta quinta-feira. ...