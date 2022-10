DJ EUA: IPC subjacente toca máximo de quatro décadas

(DJ Bolsa)-- A inflação dos EUA diminuiu ligeiramente em setembro em relação ao ano anterior, mas os aumentos de preços, excluindo energia e alimentos, aceleraram para um novo máximo de quatro décadas.

O Departamento do Trabalho disse esta quinta-feira que o índice de preços no consumidor, ou IPC acelerou 8,2% em setembro em relação ao mesmo mês do ano passado, contra 8,3% em agosto. A leitura ficou abaixo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.