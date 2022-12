DJ EUA: IPP modera subida em novembro

(DJ Bolsa)-- Os aumentos dos preços do lado da oferta nos EUA diminuíram em novembro, após subidas fortes na primeira metade do ano, um sinal de que as pressões inflacionistas podem estar a moderar.

O índice de preços no produtor, ou IPP, que geralmente reflete as condições de oferta na economia, subiu 7,4% em novembro em relação ao ano anterior, disse o Departamento do Trabalho esta sexta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.