DJ EUA: IPP sobe e aponta para pressões inflacionistas

(DJ Bolsa)-- Os preços dos fornecedores nos EUA subiram 6% em janeiro em relação ao ano anterior, um sinal de pressões inflacionárias ainda teimosas na economia.

Esse aumento no índice de preços ao produtor, que geralmente reflete as condições de oferta na economia, foi mais lento do que o ganho de 6,5% em dezembro, informou o Departamento do Trabalho na quinta-feira. E caiu acentuadamente em relaç...