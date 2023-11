DJ EUA, Israel alertam para escalada da guerra enquanto combates em Gaza continuam

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Israel e os EUA alertaram para a perspetiva de uma guerra mais ampla no Médio Oriente, num momento em que o Hezbollah, no Líbano, e os militares israelitas intensificam os ataques transfronteiriços entre si e outras milícias apoiadas pelo Irão atacam militares norte-americanos no Iraque e na Síria.

Os alertas surgem depois de as forças israelitas terem continuado os ataques em Gaza, onde mé... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.