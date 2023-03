DJ EUA, Japão celebram acordo sobre minerais para baterias de carros elétricos

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Os EUA e o Japão chegaram a um acordo comercial sobre os minerais usados em tecnologias de energia limpa, um acordo que permitirá ao Japão cumprir os requisitos de fornecimento para novos subsídios a veículos elétricos nos EUA, e afastar as cadeias de fornecimento de energia da China.

No âmbito do acordo, os EUA e o Japão concordaram em não aplicar tarifas de exportaçã... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.