DJ EUA, Japão vão cooperar apropriadamente em assuntos cambiais

TÓQUIO (DJ Bolsa)-- O ministro das Finanças do Japão, Shunichi Suzuki, disse que chegou a acordo numa reunião esta terça-feira com a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, de que os dois países devem cooperar apropriadamente em lidar com os movimentos cambiais repentinos.

Suzuki falou com repórteres depois de reunir-se com Yellen.