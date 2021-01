DJ EUA: Joe Biden tomou posse como 46º Presidente dos EUA com apelo à união

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Joe Biden tomou posse como 46º Presidente dos EUA esta quarta-feira, declarando que "este é o dia da democracia", ao discursar para um país devastado pela pandemia e abalado pela recente invasão do Capitólio.

