DJ EUA: Juiz federal bloqueia licenças de campos petrolíferos no Golfo do México

(DJ Bolsa)-- Um juiz federal anulou a venda de licenças de exploração de 32 milhões de hectares no Golfo do México que o Departamento do Interior dos EUA disponibilizou para exploração de petróleo e gás em novembro, alegando que os reguladores se basearam em análises ambientais incorretas.

Na decisão de 68 páginas divulgada na quinta-feira, o juiz Rudolph Contreras, do Tribunal Distrital dos EUA em Washington,...

