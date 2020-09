DJ EUA: Juiz trava proibição de download do TikTok imposta por Trump

(DJ Bolsa)-- Um juiz federal bloqueou a tentativa da administração Trump de proibir o download do TikTok nos EUA, dando à aplicação chinesa uma pequena vitória enquanto esta tenta garantir o seu futuro após ter sido apanhada no centro de uma disputa entre duas superpotências globais.

