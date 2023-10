DJ EUA: McCarthy destituído da liderança da Câmara dos Representantes

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Kevin McCarthy foi destituído como líder da Câmara dos Representantes, depois de um pequeno conjunto de dissidentes republicanos ter avançado com uma moção para o remover do cargo e os democratas não terem votado a favor da sua continuidade num momento sem precedentes na história dos EUA.

O republicano da Califórnia foi retirado do cargo após nove meses de lutas com os ...