DJ EUA: Mercado laboral mostram sinais de abrandamento gradual

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- O mercado laboral dos EUA está a mostrar novos sinais de alívio, com a descida gradual das vagas laborais a contribuir para os dados que mostram que a Reserva Federal dos EUA está a fazer progressos em arrefecer a economia e abrandar a inflação.

As vagas laborais dos EUA desceram 34.000 para 9,6 milhões ajustados sazonalmente em junho face ao mês anterior, disse o Departamento de Trabalho esta terç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.