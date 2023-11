DJ EUA: Meta desenhou produtos de modo a capitalizar vulnerabilidades de adolescentes

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- A Meta Platforms tentou desenhar os seus produtos de redes sociais de modo a aproveitar as fragilidades conhecidas dos cérebros dos adolescentes, de acordo com documentos legais não editados, que citam documentos internos da empresa.

Uma apresentação interna da Meta em 2020 mostra que a empresa procurou projetar os seus produtos para capitalizar as partes da psicologia juvenil que tornam os adolescentes "predispostos a impulsos,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.