DJ EUA: Moderna assina acordo de fornecimento de vacina por $1,5 mil milhões

(DJ Bolsa)-- A Moderna Inc. disse na terça-feira que chegou a acordo com o governo dos EUA para fornecer 100 milhões de doses da sua vacina experimental para o coronavírus por mais de $1,5 mil milhões.

O acordo da farmacêutica é o mais recente com os EUA, que já asseguraram centenas de milhões de doses com outras empresas.