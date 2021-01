DJ EUA: Negociações de estímulos são primeiro teste ao esforço bipartidário

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O pedido de Presidente dos EUA, Joe Biden, para um pacote de estímulos abrangente está a surgir como o primeiro teste para o seu compromisso de voltar a trazer o bipartidarismo a Washington, uma tarefa que se tornou mais difícil, uma vez que os partidos estão focados na destituição do antigo Presidente dos EUA Donald Trump no Senado.

Numa chamada no domingo com Brian Deese, diretor do Conselho ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone