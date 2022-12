DJ EUA: Negociadores chegam a entendimento sobre acordo para financiar governo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Negociadores do Congresso dos EUA chegaram a acordo sobre o enquadramento para um pacote de financiamento orçamental em 2023 para a administração pública. Os congressistas disseram que este progresso abre caminho a uma possível votação na próxima semana antes da pausa do Natal.

No final de terça-feira, o democrata Pat Leahy e a republicana Rosa DeLauro divulgaram comunicados ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.