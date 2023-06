DJ EUA: Ofertas de emprego sobem em abril revertendo três meses de quedas

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As ofertas de emprego aumentaram e os despedimentos caíram nos EUA em abril, num sinal de que a procura dos empregadores por mão-de-obra continua forte enquanto a economia abranda gradualmente.

Os empregadores norte-americanos reportaram 10,1 milhões de vagas de emprego em termos sazonalmente ajustados em abril, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta quarta-feira, face a 9,7 milhões revistos em març... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.