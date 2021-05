DJ EUA optam por não impor sanções relacionadas com gasoduto Nord Stream

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Departamento de Estado dos EUA identificou uma empresa russa responsável pelo gasoduto Nord Stream e o seu CEO como alvo de possíveis sanções mas não as aplicou, abrindo caminho para a conclusão um projeto que os responsáveis norte-americanos dizem que vai aumentar a influência de Moscovo na Europa.

Num relatório divulgado na quarta-feira, o Departamento de Estado nomeou a ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone