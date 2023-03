DJ EUA: Orçamento de Biden prepara terreno para confronto político sobre gastos

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, vai divulgar esta semana o esboço do orçamento anual, um documento que dificilmente será aprovado no Congresso, mas ditará as prioridades antes da esperada campanha de reeleição e vai preparar o terreno para as duras negociações com os republicanos sobre os gastos públicos.

No discurso sobre o Estado da União em fevereiro, Biden disse que ...