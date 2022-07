DJ EUA: Pacote de investimento em produção de chips avança no Senado

WASHINGTON(DJ Bolsa)-- O Senado dos EUA votou na terça-feira 64 contra 32 a favor de um pacote de $280 mil milhões em subsídios e financiamento de investigação e desenvolvimento para aumentar a competitividade dos EUA em processadores e tecnologia avançada.

A votação exigia 60 votos para avançar num Senado igualmente dividido.