DJ EUA: Painel do Senado aprova renomeação de Powell para a Fed

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- Um painel do Senado dos EUA fez avançar o processo de renomeação de Jerome Powell como presidente da Fed, assim como três outros responsáveis para cargos de topo no banco central.

Membros da comissão bancária do Senado aprovada a nomeação de Powell com 23 votos a favor e um contra, enviando o processo agora para o plenário do Senado.