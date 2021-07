DJ EUA: Payrolls aumentam 850.000 em junho; taxa de desemprego sobe para 5,9%

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA acrescentou 850.000 empregos em junho, uma vez que o mercado de trabalho acelerou depois de uma primavera fraca.

A taxa de desemprego, derivada de uma sondagem em separado às famílias, subiu para 5,9% face a 5,8%, disse o Departamento do Trabalho esta sexta-feira, sendo que um número ligeiramente mais elevado de norte-americanos entrou no mercado de trabalho.