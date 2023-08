DJ EUA: Payrolls não-agrícolas sobem 187.000 em julho

(DJ Bolsa)-- O crescimento do emprego dos EUA ficou abaixo das expectativas em julho, de acordo com os dados publicados pelo Departamento de Trabalho dos EUA esta sexta-feira.

Os payrolls não-agrícolas subiram 187.000, de acordo com o relatório do emprego mais recente, abaixo das expectativas de 200.000 de acordo com uma sondagem a economistas do The Wall Street Journal.

A taxa de desemprego foi de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.