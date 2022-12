DJ EUA: Payrolls não-agrícolas sobem 263.000 em novembro; desemprego fica a 3,7%

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA criou 263.000 empregos em novembro e a taxa de desemprego manteve-se nos 3,7%, num sinal de que o mercado de trabalho continua robusto.

O ganho dos payrolls de novembro segue-se ao aumento revisto em alta de 284.000 empregos em outubro, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta sexta-feira. Os payrolls subiram mais do que o aumento de 200.000 esperado por economistas consultados para uma sondagem do The Wall ...