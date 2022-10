DJ EUA: Payrolls sobem 263.000 em setembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os empregadores dos EUA criaram 263.000 empregos em setembro, mantendo o padrão de abrandamento gradual do mercado de trabalho, à medida que a inflação alta pesa sobre a economia.

A taxa de desemprego caiu para 3,5%, face a 3,7% em agosto, disse o Departamento do Trabalho esta sexta-feira, igualando o mínimo de meio século atingido pela última vez em julho, um reflexo das pessoas que estão ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.