DJ EUA: Payrolls sobem 467.000 em janeiro

(DJ Bolsa)-- Os payrolls dos EUA cresceram acentuadamente em janeiro, à medida que a economia foi resistindo à vaga da Ómicron e à escassez de mão-de-obra, disse o Departamento do Trabalho esta sexta-feira.

Os dados mensais sobre o emprego não-agrícola dos EUA mostram que os payrolls subiram 467.000 em janeiro, enquanto a taxa de desemprego subiu para 4%, face a 3,9% em dezembro.