DJ EUA: Payrolls sobem em agosto; desemprego também aumenta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os payrolls abrandaram este verão e o desemprego aumentou em agosto, sinais de que o mercado de trabalho está a moderar diante as altas taxas de juro.

As empresas dos EUA criaram 187.000 empregos no mês passado, enquanto os payrolls de junho e julho foram revistos em baixa em 110.000 empregos, disse o Departamento do Trabalho esta sexta-feira.

A taxa de desemprego atingiu os 3,8% no mê... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.