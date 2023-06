DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego atingem máximo de outubro de 2021

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As candidaturas ao subsídio de desemprego dos EUA subiram acentuadamente na semana passada, sendo um possível sinal antecipado de um arrefecimento do forte mercado de trabalho.

(DJ Bolsa)-- As candidaturas ao subsídio de desemprego dos EUA subiram acentuadamente na semana passada, sendo um possível sinal antecipado de um arrefecimento do forte mercado de trabalho.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego subiram 28.000 para 261.000 sazonalmente ajustados na semana terminada a 3 de junho, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta quinta-feira. Trata-se da leitura mais elevada desde 30 de outubro ...