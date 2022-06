DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego caem 11.000 para 200.000

(DJ Bolsa)-- Os novos pedidos de subsídio de desemprego dos EUA caíram na semana passada, marcando quatro meses de mínimos históricos para os pedidos num mercado laboral com pouca folga.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram para 200.000 na semana passada face ao nível revisto da semana anterior de 211.000, disse o Departamento de Trabalho esta quinta-feira.