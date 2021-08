DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego caem 12.000 para 375.000

(DJ Bolsa)--Os novos pedidos para subsídio de desemprego caíram na semana passada, apesar da recente subida dos casos do coronavírus devido à variante Delta.

Os pedidos para subsídio de desemprego caíram para 375.000 ajustados sazonalmente na semana que terminou a 7 de agosto, face a 387.000 revistos na semana anterior. A média móvel de quatro semanas subiu para 396.250.