DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego caem 55.000 na semana passada

(DJ Bolsa)-- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego nos EUA caíram na semana passada, um sinal de melhoria do mercado laboral.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego desceram 55.000 para um total ajustado às variações sazonais de 787,000 pedidos na semana de 17 de outubro, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta quinta-feira.