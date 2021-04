DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego caem para novo mínimo

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego caíram para o nível mais baixo desde o primeiro impacto da pandemia na primavera passada, juntando-se aos sinais de que recuperação económica está a acelerar.

Os pedidos de subsídio de desemprego caíram para 576.000 na semana passada face a 769.000 na semana anterior.