DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego caíram para 840.000

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego continuaram elevados nos 840.000 na semana passada, com o mercado laboral a dar sinais de um abrandamento e com mais despedimentos a tornarem-se permanentes.

Os pedidos de subsídio de desemprego semanais estão agora em baixa acentuada face ao pico de quase sete milhões em março, mas têm estado entre 800.000 e 900.000 há mais de um mês. Os pedidos continuam ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone