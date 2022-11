DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego continuam em níveis reduzidos

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- As candidaturas ao subsídio de desemprego dos EUA mantiveram-se estáveis num nível reduzido na semana passada no mais recente sinal de que o mercado de trabalho continua restrito.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego desceram ligeiramente para 217.000 na semana passada face a 218.000 na semana anterior, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta quinta-feira. Os pedidos subiram face a níveis anteriores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.