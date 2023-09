DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego continuaram a cair na semana passada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego dos EUA caíram novamente na semana passada, num sinal de que os despedimentos continuam baixos apesar do arrefecimento do mercado de trabalho.

Os pedidos iniciais desceram 13.000 na semana terminada a 2 de setembro para 216.000 em termos sazonalmente ajustados, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta quinta-feira. Os pedidos da semana passada atingiram o nível mais reduzido ...