DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego continuaram elevados na semana passada

(DJ Bolsa)-- Cerca de 900.000 trabalhadores dos EUA candidataram-se inicialmente ao subsídio de desemprego na semana passada, numa altura em que o mercado de trabalho encontra dificuldades para recuperar.

O número de pedidos da semana passada ficou ligeiramente abaixo do nível da semana que terminou a 9 de janeiro, quando os pedidos dispararam mais de 100.000 para 926.000.