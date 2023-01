DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego descem ligeiramente no início de 2023

(DJ Bolsa)-- As candidaturas ao subsídio de desemprego dos EUA desceram ligeiramente na primeira semana de 2023, refletindo um mercado de trabalho ainda restrito.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego desceram 1.000 para 205.000 em termos sazonalmente ajustados na semana passada, disse o Departamento do Trabalho dos EUA esta quinta-feira. Os pedidos têm subido desde que desceram para mínimos quase recorde no iní... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.