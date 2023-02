DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego estabilizam na semana passada

(DJ Bolsa)-- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego dos EUA ficaram quase estáveis na semana passada e permanecem num valor historicamente baixo, um sinal de restrição contínua do mercado de trabalho.

Os pedidos de subsídio de desemprego diminuíram apenas 1.000, para 194.000, com ajuste sazonal, na semana passada, informou o Departamento do Trabalho esta quinta-feira. Os pedidos permaneceram abaixo da ...