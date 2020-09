DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego mantêm-se estáveis

(DJ Bolsa)-- As novas candidaturas ao subsídio de desemprego nos EUA mantiveram-se estáveis na semana passada, refletindo que os despedimentos continuam historicamente elevados devido à pandemia, apesar das contratações sazonais de verão.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego caíram 33.000 para 860.000 em termos sazonalmente ajustados na semana que terminou a 12 de setembro, disse o Departamento ...

