DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego na semana passada

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego dos EUA aumentaram na semana passada, um sinal de que o mercado de trabalho ainda em restrição perdeu algum gás em relação ao início do ano.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego aumentaram para 228.000, ajustados às variações sazonais, na semana passada, contra 219.000 na semana anterior, disse o Departamento do Trabalho esta quinta-feira.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.