DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego recuam para 1,3 milhões

(DJ Bolsa)-- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego recuaram para 1,3 milhões, enquanto o total de subsídios de desemprego cifrou-se nos 18,1 milhões, sinais de que o mercado de desemprego continua a recuperar.

O número de novos pedidos de subsídio de desemprego caiu 99.000, com ajuste sazonal, na semana terminada a 4 de julho, informou o Departamento do Trabalho esta quinta-feira.