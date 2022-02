DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego sobem na semana passada

(DJ Bolsa)-- Os pedidos de subsídio de desemprego aumentaram na semana passada, mas permaneceram historicamente baixos, indicando que o mercado de trabalho está forte à medida que os casos de Covid-19 da variante Ómicron diminuem.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego aumentaram para 248.000 em termos ajustados às variações sazonais na semana passada, contra 225.000 pedidos na semana anterior, disse ...

