DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego sobem para 778.000

(DJ Bolsa)-- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego subiram pela segunda semana consecutiva para 778.000, um sinal de que o aumento de casos do vírus no país começou a pensar na recuperação do mercado de trabalho.

O número de trabalhadores que se candidatou ao subsídio de desemprego está acentuadamente abaixo do pico de quase sete milhões no final de março. Mas continuam mais elevados ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone