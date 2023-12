DJ EUA: Pedidos de subsídio de desemprego sobem pela 2ª semana consecutiva

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego subiram 12.000 para 218.000 na semana que terminou a 23 de dezembro, disse o Departamento do Trabalho esta quinta-feira.

Os economistas consultados pelo The Wall Street Journal estimavam que os novos pedidos subissem para 215.000.

Na semana passada, os pedidos subiram 3.000 para 206.000, um valor revisto. Essa leitura compara com a estimativa inicial de uma subida de 2.000 para 205.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.