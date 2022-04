DJ EUA: Pedidos semanais de subsídio de desemprego caem ligeiramente

(DJ Bolsa)-- As novas candidaturas ao subsídio de desemprego nos EUA caíram ligeiramente a semana passada, uma vez que as empresas procuraram manter os trabalhadores num mercado de trabalho restrito.

Os pedidos iniciais de subsídio de desemprego desceram para 184.000 na semana passada face a 186.000 na semana anterior, disse o Departamento do Trabalho esta quinta-feira.