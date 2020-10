DJ EUA: Pelosi diz que negociações de estímulos com Casa Branca estão em um impasse

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- A proposta mais recente da Casa Branca de um novo pacote de estímulos encontrou resistência tanto de democratas como de republicanos no final de semana, cortando as expectativas de que um acordo bipartidário estava iminente.

Os democratas criticaram a proposta de quase $1,9 trilhão do secretário do Tesouro dos EUA, Steven Mnuchin, como insuficiente, em particular em seu financiamento e estraté... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone