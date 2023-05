DJ EUA: Philip Jefferson e Adriana Kugler próximos da Fed

WASHINGTON (DJ Bolsa)-- O Presidente dos EUA, Joe Biden, estará perto de nomeado o governador da Reserva Federal dos EUA Philip Jefferson como número dois do banco central e Adriana Kugler, economista e uma das responsáveis de topo do Banco Mundial, para a vaga no conselho da Fed, de acordo com fontes próximas do processo.

Caso se confirme, Kugler, uma economista de ascendência colombiana que é atualmente diretora ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.