DJ EUA: PIB acelera a ritmo recorde no terceiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A economia dos EUA cresceu a um ritmo recorde no terceiro trimestre, recuperando bastante terreno perdido durante a primeira fase da pandemia do coronavírus.

O PIB subiu 7,4% no terceiro trimestre em cadeia, ou 33,1% em termos anualizados e ajustado à sazonalidade e inflação, disse o Departamento do Comércio dos EUA esta quinta-feira.