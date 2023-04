DJ EUA: PIB sobe 1,1% no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico dos EUA abrandou para uma taxa homóloga de 1,1% no primeiro trimestre, uma vez que os consumidores enfrentaram mais um período de alta inflação, aumento das taxas de juro e turbulência no setor bancário.

O aumento do produto interno bruto dos EUA nos três primeiros meses do ano marca uma desaceleração face ao crescimento sazonalmente ajustado de 2,6% no quarto ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.