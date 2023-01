DJ EUA: PIB sobe 2,9% no quarto trimestre

(DJ Bolsa)-- O crescimento económico dos EUA abrandou para uma taxa anualizada de 2,9% no quarto trimestre, no final de um ano de inflação elevada e aumentos das taxas de juro.

O produto interno bruto dos EUA no final do ano foi ligeiramente mais reduzido do que a taxa anualizada de 3,2% do terceiro trimestre, disse o Departamento de Comércio esta quinta-feira. Os três meses de outubro a dezembro encerraram um ano de ...